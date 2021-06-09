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  4. 9 Haziran koronavirüs tablosu | 9 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

9 Haziran koronavirüs tablosu | 9 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

09.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden, günlük vaka sayıları vatandaşlar ile paylaşılıyor. 8 Haziran günü açıklanan tabloda, birkaç gündür süren günlük vaka sayılarındaki düşüş, artışa geçti. Hafta başından beri 5 bin civarlarında olan vaka sayıları, 8 Haziran günü açıklanan tabloda 6 binin üzerine çıktı. Vatandaşlar, 9 Haziran koronavirüs tablosunu merak ediyor.

9 Haziran koronavirüs tablosu | 9 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinden alınan verilere göre, dün açıklanan tabloda günlük 6 bin 609 vaka sayısı tespit edilen. Vefat sayısında bir düşüş yaşansa da, koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı halen korkutucu düzeyde bulunuyor. Peki 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 9 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Haziran günü toplam 225 bin 527 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 6 bin 609 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 8 Haziran günü 557 olarak kaydedilirken, vefat sayısı ise 86 olarak açıklandı.

8 HAZİRAN

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 726 bin 839 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın günlük en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD, ardından günlük 29 bin vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.

Türkiye’de bugüne kadar 18 milyon 341 bin 434 kişi ilk doz aşısını, 13 milyon 385 bin 459 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

aşı

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 822 bin 669 olurken koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 3 milyon 764 bin 513’e ulaştı.

Dünyada vak sayısı sıralamasında günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ardından günlük 29 bin vaka sayısı ile Hindistan geliyor. Sırasıyla; günlük 17 bin vaka sayısı ile Brezilya, günlük 5 bin 719 vaka sayısı ile Fransa, günlük 5 bin 300 vaka sayısı ile Türkiye geliyor.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs testi

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