9 Haziran koronavirüs tablosu | 9 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinden alınan verilere göre, dün açıklanan tabloda günlük 6 bin 609 vaka sayısı tespit edilen. Vefat sayısında bir düşüş yaşansa da, koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı halen korkutucu düzeyde bulunuyor. Peki 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 9 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Haziran günü toplam 225 bin 527 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 6 bin 609 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 8 Haziran günü 557 olarak kaydedilirken, vefat sayısı ise 86 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 726 bin 839 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın günlük en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD, ardından günlük 29 bin vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.