9 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Çekiliş akşam saatlerinde başlıyor ve sonuçlar açıklanıyor. Peki 9 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

