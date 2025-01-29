9 ilde dev operasyon: Organize suç örgütlerine darbe, 76 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Hatay, Balıkesir, Tunceli, İzmir ve Antalya illerinde yapılan baskınlarda 9 ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

50 TUTUKLAMA!

Operasyonlar kapsamında 76 şüpheli yakalanırken, bunlardan 50'si tutuklandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yerlikaya, suç örgütlerine ait 10 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, çeşitli çek ve tapu senetlerinin yanı sıra uyuşturucu, bilgisayarlar, cep telefonları ve banka kartlarının da ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyona katılan Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na teşekkür eden Bakan Yerlikaya, örgüt üyelerinin çeşitli suçlarla bağlantılı olduklarını ifade etti.

BAĞLANTILI SUÇLAR

Bu suçlar arasında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Silah ve mühimmat kaçakçılığı", "Tefecilik", "Dolandırıcılık", "Futbol ve diğer spor bahisleri", "Göçmen kaçakçılığı", "Uyuşturucu imal ve ticareti" gibi suçlar yer alıyor.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEBRİK

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi, kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizlemeye kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek" dedi. Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır