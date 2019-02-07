9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 kişi, gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı
Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum