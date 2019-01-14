9 ilde FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf asker gözaltında

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 muvazaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Tunceli merkezli Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Tunceli'de görev yaptıkları tarihlerde ankesörlü telefonlar ile örgütün sözde mahrem imamları ve diğer örgüt yöneticileriyle görüşme yaparak, aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve elde ettikleri bilgileri diğer örgüt mensuplarına ilettikleri öne süriken 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler Tunceli'ye getirilerek emniyette sorguya alındı.

