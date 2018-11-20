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9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

KIRIKKALE merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında, 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında, 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik Kırıkkale merkezli Balıkesir, Şırnak, Ankara, Muğla, Bursa, Bitlis, Edirne ve Kars'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 askerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün astsubay olduğu belirtildi. Askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında da yakalama kararı olduğu öğrenildi. A.Y., Y.Y., E.K., İ.E., Z.E., C.İ., A.S., M.K., Y.E.E., S.E. ve Ö.F.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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