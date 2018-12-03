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9 ilde FETÖ operasyonu: 15 muvazzafa gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 15 muvazzaf gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 15 muvazzaf gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 15 muvazzaf hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cuma günü Konya merkezli Bitlis, Siirt, Batman, Hatay, Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzaf gözaltına aldı. Konya'ya getirilip, sorgulanan askerlerden 10'u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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