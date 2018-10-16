9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin arandığı belirtildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 23 kişinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıkesir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aralarında profesör, astsubay, subay, polis, öğretmen ve devlet memurunun da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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