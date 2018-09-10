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9 ilde FETÖ Operasyonu: 60 şüpheli gözaltında (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 18'i sözde asker imamı toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 18'i sözde asker imamı toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 51'i asker 9'u mahrem imam 60 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ihraç edilen Albay E.G.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, el konulan telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği öğrenildi. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 11'i Albay, 3'ü Yarbay, 8'i Binbaşı, 12'si Yüzbaşı, 10'u Üsteğmen, 8'i Teğmen, 14'ü Astsubay ve 5'i kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 71'i asker 18'i mahrem imam olan toplam 89 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 51'i asker 9'u mahrem imam toplam 60 şüpheli gözaltına alındı. SABİHA GÖKÇEN'DEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPARKEN YAKALANDI Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Albay E.G. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındı. E.G'nin telefonunda örgütün kripto haberleşme programı Falcon'un yüklü olduğu ve telefona uzaktan erişim ile müdahale edildiği öğrenildi. ALBAY'IN EVİNDE YAKLAŞIK 300 BİN LARİLIK DÖVİZ BULUNDU Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay olarak görev yapmış bir askerin evinde bulunan 34 bin 500 dolar ve 10 bin Euroya el konulduğu belirtildi. BİNBAŞININ EVİNDE ARANAN KİŞİ SAKLANIRKEN BULUNDU Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen bir binbaşının evinde yapılan aramalarda 'Bylock' kullanıcısı olarak aranan bir kişinin saklanırken yakalandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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