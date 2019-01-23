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9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

VAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Van merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Denizli, Kars ve Kilis'te operasyon başlatıldı. Örgüt içinde faaliyet yürüten 'mahrem imam'larla haberleşirken, deşifre olmamak için ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si askerlikten ihraç olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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