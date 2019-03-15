9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane merkezli Ankara, Adana, Tokat, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mardin ve Kırşehir'de operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; örgüt içinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen ve aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

