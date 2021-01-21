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  4. 9 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı

9 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı

21.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Ordu’da FETÖ/PDY Terör Örgütünün deşifresine yönelik Ordu merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 13 kişi yakalandı.

Ordu’da FETÖ/PDY Terör Örgütünün deşifresine yönelik Ordu merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 13 kişi mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Aktif örgüt hattı yakalattı
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütünün deşifresine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, örgütün mahrem imamları arasında yer alan Büyük Bölge Talebe Sorumlusu M.K’nın kullanmış olduğu örgüt hattı tespit edildi.

9 ilde ortak operasyon
Mahrem imamın deşifre olmamak ve yakalanmamak amacıyla başka şahıs üzerine almış olduğu örgüt hattının deşifresi neticesinde, aralarında aktif görevde bulunan asker, emniyet ve öğretmen gibi kamu görevlilerinin yer aldığı 15 şüphelinin yakalanması amacıyla 14 Ocak 2021 günü Ordu merkezli Bingöl, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul ve Samsun İllerinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nün desteğinde operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan soruşturma sonrasında adli makamlara sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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