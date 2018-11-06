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9 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR merkezli 9 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR merkezli 9 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 49 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 36'sı hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu belirlendi. Şüphelilere ait evrak, adli makamlara gönderildi. Haklarında adli işlem bulunmayan 2'si Jandarma Genel Komutanlığı, 11'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 13 astsubay için operasyon başlatıldı. Balıkesir merkezli İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep ve Şırnak ile KKTC'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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