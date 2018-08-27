9 iş yerinin kül olduğu yangını, sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi çıkarmış

Konya'da 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangının, sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B.'nin hızar makinesiyle odun kestiği sırada etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.B., "Pişmanım, bilerek yapmadım" dediği öğrenilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın, cuma günü 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya'ya ait palet atölyesinde çıktı. Hızla yükselen alevler, yandaki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından 9 iş yerinin kül olduğu tespit edildi. Yangının ilk belirlemelere göre, forkliftin patlaması sonucu çıktığı belirtildi.