HABER

9 iş yerinin kül olduğu yangını, sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi çıkarmış

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Konya'da 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangının, sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B.'nin hızar makinesiyle odun kestiği sırada etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi.

Konya'da 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangının, sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B.'nin hızar makinesiyle odun kestiği sırada etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.B., "Pişmanım, bilerek yapmadım" dediği öğrenilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın, cuma günü 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya'ya ait palet atölyesinde çıktı. Hızla yükselen alevler, yandaki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından 9 iş yerinin kül olduğu tespit edildi. Yangının ilk belirlemelere göre, forkliftin patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

YANGINI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKARMIŞ

Yangının söndürülmesinin ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri, sanayi sitesinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, yangının çıktığı iş yerinden yangın çıkmadan kısa süre önce sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi A.B.'nin ayrıldığını tespit etti. Polis bunun üzerine A.B.'yi gözaltına aldı. A.B., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

A.B., yangının çıktığı iş yerindeki hızar makinesinde odun kestiğini, çıkan kıvılcımların ağaç parçalarını tutuşturduğunu alevleri görünce de paniğe kapılıp kaçtığı belirtildi. Alevlerin arasında kalan forkliftin de patladığı öğrenildi. A.B.'nin yanan iş yerinden ayrıldıktan sonra da polisi arayarak yangın ihbarında bulunduğu öğrenildi. İfadesi tamamlanan A.B., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Yangının çıktığı sanayi sitesinde AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları ise halen sürüyor. Olay yerine gelen Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Düzenlenen raporları Ankara'ya sunacağız. Esnafımızın zararının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Yolda yürürken, tabancayla vurularak yaralandıYolda yürürken, tabancayla vurularak yaralandı
Kadın çoraplı gaspçı, 2 saat sonra eğlence merkezinde yakalandıKadın çoraplı gaspçı, 2 saat sonra eğlence merkezinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

İlginizi Çekebilir

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.