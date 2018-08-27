9 iş yerinin kül olduğu yangını, sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi çıkarmış (2)

TUTUKLANDI
Konya'da, 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangını çıkardığı ileri sürülen sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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