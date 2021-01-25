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9 kamyonetin aküsünü çalıp kayıplara karıştılar

25.01.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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9 kamyonetin aküsünü çalıp kayıplara karıştılar

İzmir’in Konak ilçesinde bir gıda dağıtım firmasına ait 9 kamyonetin aküsü çalındı.

İzmir’in Konak ilçesinde bir gıda dağıtım firmasına ait 9 kamyonetin aküsü çalındı. Aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için polis, çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sıralarında Çamdibi Mahallesi 1583/2 sokakta meydana geldi. Bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek çalındı. İşbaşı yapmak kamyonetlerinin başına gelen araç sürücüleri, kamyonetlerde akülerinin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede ve araçlarda inceleme yaptı.
Akü hırsızı kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı
Öte yandan kamyonetlerden aküleri çaldığı düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

9 kamyonetin aküsünü çalıp kayıplara karıştılar

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