9 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, Los Angeles'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Thousand Oaks kasabasında popüler bir mekana düzenlenen silahlı saldırının kasabanın güvenli bir yer olduğu hissini yerle bir ettiğini yazıyor. Gazete, üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği restoranda 12 kişiyi öldüren saldırganın geçmişte davranış bozuklukları sergileyen 28 yaşındaki eski bir asker olduğunu bildiriyor. 2010'da Afganistan'da görev yaptığı sırada bizzat savaşın içinde olan ve 2013'de ordudan ayrıldıktan sonra travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteren Ian David Long, komşularına göre savaşa gitmeden önce de sorunlu bir kişilik sergiliyordu. Olay yerinde büyük ihtimalle intihar ederek öldüğü sanılan saldırgan, lise yıllarında oynadığı beyzbol takımında takım arkadaşlarıyla kavga eden, asabi, yalnız ve şiddete meyilli bir kişi olarak biliniyordu. Ancak habere göre Long'u akıl sağlığı değerlendirmesinden geçiren ekip, gözaltına alınmasını gerektirecek bir durum olmadığı sonucuna varmıştı. New York Times ise Başkan Trump'ın Adalet Bakanlığı'na vekaleten atadığı Matthew Whitaker'ın geçmişte hükümetin can damarlarından biri olan Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini fazla bulduğunu, yargının ve mahkemelerin hükümetin alt kolunu oluşturması gerektiğini söylediğini yazıyor. Habere göre 2014'te Cumhuriyetçi Parti'den Iowa eyaleti Senato yarışına giren Whitaker, o dönemde bir söyleşide federal yargının kamu politikaları üzerinde çok fazla güce sahip olduğunu söyledi ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı çok sayıda kararı eleştirdi. Trump'ın Adalet Bakanlığı'na vekaleten Whitaker'ı ataması, Başkan'ın Rusya soruşturmasını durduracak yetkiye sahip, kendine sadık bir yandaş arayışına girip girmediği sorularını gündeme getirdi. Öte yandan Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın korunması gerektiğini savunan binlerce kişi, Washington, Philadelphia, Omaha ve Salt Lake City'nin de aralarında bulunduğu birçok kentte protesto eylemleri düzenledi. Whitaker, 2017 yazında muhafazakar bir radyo istasyonuna verdiği söyleşide, ”Gerçek şu ki, Ruslar ve Trump kampanyası arasında işbirliği olmadı,” ifadelerini kullanmıştı.

Whitaker ayrıca Trump'ın FBI eski başkanı James Comey'i görevden almasının adaleti engelleme suçu teşkil edemeyeceğini kaydetmişti. Öte yandan gazete, Adalet Bakanlığı'nın Whitaker'ın Trump tarafından yapılan atamasını oldu bittiye getirdiğini kaydediyor. Ancak birçok hukukçu, Senato olayı olmayan Whitaker'ın bakan vekili olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunuyor. New York Times, bu hukukçulardan ikisinin, Obama döneminde başsavcı vekilliği yapan hukukçu Neal Katyal ve Başkan Trump'ın danışmanlarından Kellyann Conway'in eşi, avukat George Conway olduğunu yazıyor. Gazete, Katyal ve Conway'in birlikte kaleme aldıkları ”Trump'ın Adalet Bakanı Vekili Ataması Anayasaya Aykırı” başlıklı makaleye yer veriyor. Katyal ve Conway, yazdıkları makalede Trump'ın bakan vekili atamasında Senato onayı zorunluluğundan kaçmaya çalıştığını kaydediyor. İkili, Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller'ın Senato onayı olmadan görev yapabildiğini çünkü Adalet Bakanı Yardımcısı'na bağlı olduğunu belirtiyor. Ancak Katyal ve Conway, aynı durumun Adalet Bakanı Vekili için geçerli olmadığını çünkü bu kişinin doğrudan Başkan'a bağlı olduğunu kaydediyor. Makale şöyle devam ediyor: ”Trump'ın Senato onayı olmayan Whitaker'ı Adalet Bakanlığı'na vekaleten ataması anayasaya aykırıdır. Bu nedenle Whitaker'in atacağı her adım, geçersiz sayılacaktır. Whitaker'ın ataması, hükümet gücünün merkezileştirilmesini engellemek için Anayasa'da maddelenen denge ve denetim unsurlarının çiğnenmesine yol açıyor. Whitaker alt kademede bir göreve getirilmedi. Adalet Bakanı Yardımcısı ve tüm başsavcıları denetleme yetkisine sahip olan makama atandı. Anayasa'nın bu kadar açık, metinsel olarak bu kadar net tasarladığı bir maddenin ihlaline tahammül edemeyiz. Senato onayı olmadan Whitaker'ın bu kadar büyük bir sorumluluğu taşıyacak karakterde ve beceride biri olup olmadığını bilmiyoruz. Kamuoyunun bunu bilmeye hakkı var, hele de Whitaker'ın hesap vereceği tek kişi Trump olduğu sürece. Anayasa partilerüstü bir belgedir. Bu atama, kurucu babalarımızın idealleri ve Anayasa'mızla alay etmek demektir.”