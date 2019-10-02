"9. Kastamonu Ahşap Fuarı"

Kastamonu'da zengin orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ahşap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen fuarda birçok firma stant açarak ürünlerini sergiledi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda 6 Ekim'e kadar devam edecek fuarın açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu ile ahşap kelimesinin birbirini tamamladığını söyledi.

Son zamanlarda ahşap üreten firmaların tasarım çalışmalarında da önemli gelişmeler katettiğini dile getiren Karadeniz, "Firmalarımızın kendilerini geliştirmeye yönelik çok güzel gayretleri var. Teknolojiyi de işin içine katarak çok farklı ürünler üretmeye başladılar. Bu konuda yapılan çabaların, gayretlerin boşa gitmemesi bu ürünlerin değerlendirilmesi gerekiyor, bu da ancak tanıtımla olur." diye konuştu.

- "Ahşap sektörünün buluştuğu fuar olmalı"

Ahşap Fuarı'na herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti: