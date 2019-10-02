9. Kastamonu Ahşap Fuarı kapılarını açtı

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, 9. Kastamonu Ahşap Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada ahşap sanatı noktasında İtalya, Çin, ABD gibi ülkelerde dahil yarışamayacakları hiçbir ülkenin olmadığını söyledi.

Ahşabın başkenti olarak kabul edilen Kastamonu’da Ahşap Fuarı, 9’uncu kez kapılarını açtı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen ayrıca Türkiye’de ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan 9. Kastamonu Ahşap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. “Geçmişten geleceğe ahşabın serüveni bu fuarda” temasıyla bu yıl kapılarını açan 9. Kastamonu Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen törende kapılarını açtı. “Ahşap sanatı peygamber sanatıdır”

Ahşabın peygamber sanatı olduğunu söyleyen Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, “Ahşap sanatı peygamber sanatıdır. Hazreti Nuh’tan başlar, Habibi Mevla ile devam eden ve bugünümüze kadar Ahi Evra’nın çırakları olan bizim esnaf sanatkarımızın ahşapla ilgili olan sanatkar kardeşlerimizin, büyüklerimizin yoğun emekleriyle günümüze gelmiş bir sanattır. Hazreti Nuh gemisini ahşaptan yapmıştır, Habibi Necar ahşaba hayat vermiştir, can vermiştir. Bizde bugün burada Kastamonu’da biraz önce değerli kardeşlerimizin ifade ettiği gibi bir fidanda bir ormanın oluştuğu bölgede yaşamayı mutluluğunu, kıvancını sizlerle paylaşırken aynı zamanda Ahşaba da şekil vermek onun insanların kullanıma sunmak konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

“Dünyada ahşap sanatı noktasında yarışamayacağımız hiçbir ülke yok”

Dünyada ahşap sanatı noktasında İtalya, Çin, ABD gibi ülkelerde dahil yarışamayacakları hiçbir ülkenin olmadığını söyleyen Ercan, “Beşikten mezara kadar Ahşap var hayatımızda. Tabutumuzda ahşaptan, beşiğimizde ahşaptan. Ahşapsız bir hayatı düşünmek bana göre mümkün değil gibi geliyor ama bazı teknolojik gelişmelerden dolayı plastikten yapılan camlar kapılar ahşap ürünleri kadar asla sıcak olamaz. Ahşap kucaklayıcıdır, Ahşap okşayıcıdır, Ahşap sevecendir. Ahşabın kendine az özellikleri vardır. Biz Ahşap sanatçıları, sanatkarları hep şunu söyleriz; Ağaç işleriyle uğraşan insanlar zariftir, naiftir, kibardır çünkü onun özünde çam kokusu, çıra kokusu vardır. Dolayısıyla böyle bir sektörün temsilcisi olmak ve sizlerle burada birlikte olmak beni son derece mutlu etti. Biraz önce gezdim dolaştım hep el emeği, göz nuru, ince ince oya gibi işlenen mobilyaları görünce kendimi tutamadım. Biraz sonra gezmeye başladığınızda kullandığımız alet ve edevatları minyatür olarak sergilemeye çalıştık. Dünya’da Ahşap Sanatı noktasında yarışamayacağımız hiçbir ülke yok. Buna İtalya, Amerika, Çin her ülke dahil. Yeter ki Ahşaba hayat veren insanların yolu açılsın. Biz özellikle ağa sanatkarları olarak her zaman devletimizin emrinde olduğumuzu ifade ediyoruz ve bu ifademizden de gurur duyuyoruz” diye konuştu.