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9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 9 katlı binanın çatısına çıkan N.T.

9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 9 katlı binanın çatısına çıkan N.T. (40), üzerindeki tişörtü çıkardıktan sona dua etmeye başladı. İntihar edeceği düşünülen N.T., inşaat sorumluları ve polisin yarım saatlik ikna çabası sonucu binadan indi. Polis, aç olduğunu söyleyen N.T.'yi yakındaki bir lokantaya götürdü.
Olay, öğle saatlerinde Etiler Mahallesi 862 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.T., 9 katlı inşaatın en üst katına çıkarak oturdu. Bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkarıp dua etmeye başlayan N.T.'yi gören inşaat işçileri, intihar edeceğini düşünerek polise haber verdi. İşçilerin kendisine seslenmesine karşılık vermeyen N.T., inşaatın uç kısmında oturmayı sürdürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve inşaat sorumluları, N.T.'yi ikna etmeye çalıştı. İnşaat sorumluları N.T.'nin yanına çıkarak bir süre konuştu. Daha sonra aşağı inmeye ikna olan N.T., polise karnının aç olduğunu söyledi. N.T. polis tarafından yakındaki bir lokantaya götürüldü.
Bazı inşaat işçilerinin yaşanan olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışması, bazılarının ise sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkati çekti.

FOTOĞRAFLI

9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti

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