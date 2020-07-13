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9 kişinin öldüğü gizemli Dyatlov Geçidi'nin sırrı çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Rus yetkililer, 60 yıl önce Ural Dağları’ndaki 9 kayakçının öldüğü ve bir sürü tuhaf komplo teorisine yol açan Dyatlov Geçidi’ndeki gizemi sonunda çözdü.

9 kişinin öldüğü gizemli Dyatlov Geçidi'nin sırrı çözüldü

Soruşturmaya göre bir grup kayakçı ‘bilinmeyen zorlu bir güçten’ kaçmıştı. Kurbanlarla ilgili ortaya çıkan detaylar, tuhaf ve çılgın komplo teorileri yarattı. Ölen kurbanların bazılarının kafatasında kırıklar, göğüste yaralanmalar olduğu tespit edildi.

21 yaşındaki Lyudmila Dubinina ve 38 yaşındaki Semen Zolotarev’in cesetleri bulunduğunda dilleri ve gözleri yerinde yoktu, diğer kurbanlar ise bulunduğunda üzerlerinde yalnızca iç çamaşırları ve çorapları vardı.

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Olayın üzerinden yıllar geçtikçe 1959’da olan kazaya ilişkin uzaylı ve çığ düşmesi gibi birbirinden farklı, çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Kurbanların karadamları tarafından öldürüldüğünü iddia eden bir grup insanın yanı sıra, bazıları grubun KGB ile ilişkili olduğunu ve ABD ajanlarıyla buluştukları sırada öldüklerini iddia ediyor.

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Ancak Rus başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 9 kişinin ölümüne neden olan gizemi ortaya çıkardı. Soruşturmanın sonucuna göre grubun hipotermiden öldüğü söyleniyor.

Kıdemli savcı Andrei Kuryakov, çığ nedeniyle çadırları tehlike altına giren grubun bir tepenin ardına sığındığını söyleyerek “Bu sayede çığa karşı doğal bir set oluştu. Yapılması gerekeni yaptılar ancak mahsur kalmalarının ikinci bir nedeni daha var. Grup etrafı kontrol ettiğinde, çadırı göremedi. Görüş mesafesi 16 metreye düşmüştü” dedi. Kuryakov grubun ateş yakarak çadırı aramaya başladığını, ancak çığın neden olduğu beyazlıkta kaybolduğunu ve - 40°C ila -45°C arasındaki sıcaklıkta donarak öldüğünü belirtti.

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Müfettişler, grubun karşılaştığı zorlukları anlayabilmek için koşulları yeniden yaratarak bir deney kurguladılar. Kuryakov “Onlarınki, kahramanca bir mücadeleydi. Panik yoktu, ama o şartlarda kurtulma şansları da yoktu” dedi.

Hepsi Ural Politeknik Enstitüsü’nden mezun olan ve Ural Dağları’nın kuzeyindeki Otorten Dağı’na kayakla 350 km’lik bir yolculuk planlayan grup üyelerine 23 yaşındaki Igor Dyatlov liderlik ediyordu. Kaybolduğu anlaşıldıktan sonra, bir kurtarma ekibi çalışmalara başladı; ancak grup bulunduğunda ekibin karşılaştığı manzara son derece ürkütücüydü.

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Müfettişler aynı zamanda 9 kişinin gece saatlerinde yaklaşık 2 km boyunca dağın aşağısına doğru karda gerçekleştirdikleri iniş çabaları sırasında giyinmeye vakit bulamadığını belirtti.

Grubun kaybolduğu dönem olayı kapadığına dair hükümeti suçlayan birçok komplo teorisi üretilmişti.

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