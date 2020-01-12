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  4. 9 kişinin öldüğü YHT kazası davası sanıkları, hakim karşısına çıkacak

9 kişinin öldüğü YHT kazası davası sanıkları, hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da 2018 yılında meydana gelen, 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren (YHT) kazasıyla ilgili 3'ü tutuklu, 7'si tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

9 kişinin öldüğü YHT kazası davası sanıkları, hakim karşısına çıkacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da 2018 yılında meydana gelen, 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren (YHT) kazasıyla ilgili 3'ü tutuklu, 7'si tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.
Ankara- Konya seferinin yapıldığı YHT ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu 13 Aralık 2018'de meydana gelen kazada, 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken, 10 kişi hakkında 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının görülmesine, yarın 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Tutuklu sanıklar tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey ile tutuksuz sanıklar YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın, ilk kez hakim karşısında savunma yapacak.

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