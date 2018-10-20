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9. Konyaaltı Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

Fuara 250 yayınevi katılacak, 150 yazar okurlarla bir araya gelecek

Konyaaltı Belediyesince bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, kitapseverlerin ziyaretine açıldı.

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde "Okuyan Şehir Antalyam" sloganıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kitapların insanlık tarihinin en önemli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.

Kitap okuyan bireylerin kendilerini daha iyi ifade ettiğine işaret eden Ateş, şöyle konuştu:

"Bugün kitaba ulaşmak artık zor değil. İnternet ve kitapçılardan her türlü kitabı temin etmek mümkün. Bu tür kitap fuarları sayesinde yazarlarla buluşmak da mümkün. Bugün birçok okulda kütüphaneler mevcut. Her şehrimizde binlerce kitabın yer aldığı halk kütüphaneleri de bulunmaktadır. Kitap okuyan insan, hayatında bakış açısının değiştiğini, zihninde anlamlı bir dünyanın oluştuğunu zamanla görecektir."

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise fuara 250 yayınevinin katıldığını belirtti.

Okurların, fuara büyük bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Böcek, geçen yıl fuarı 303 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl bunun üzerine çıkacaklarını kaydetti.

Fuarın adeta bir kültür şölenine dönüştüğünü dile getiren Böcek, "Fuarda, siyasetteki haksızlıkları ve güzellikleri konu alan 'Ben bu şehre aşığım' adlı kitabımın da imza gününü yapacağız. Siyasi kavgalardan uzak 25 yıldır kent için güzel hizmetler yapıyoruz." dedi.

Fuarda İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Hanefi Avcı, Sinan Meydan, Zafer Algöz, Kahraman Tazeoğlu, Levent Gültekin, Aşkım Kapışmak, Ayşe Kulin, Barış Doster, Banu Avar, Engin Alan, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Ali Türkşen'in de aralarında bulunduğu 150 yazarın, kitapseverlerle buluşacağı bildirildi.

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Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek Konyaaltı Belediyesi

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