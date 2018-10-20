9. Konyaaltı Kitap Fuarı

Konyaaltı Belediyesince bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, kitapseverlerin ziyaretine açıldı.

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde "Okuyan Şehir Antalyam" sloganıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kitapların insanlık tarihinin en önemli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.

Kitap okuyan bireylerin kendilerini daha iyi ifade ettiğine işaret eden Ateş, şöyle konuştu:

"Bugün kitaba ulaşmak artık zor değil. İnternet ve kitapçılardan her türlü kitabı temin etmek mümkün. Bu tür kitap fuarları sayesinde yazarlarla buluşmak da mümkün. Bugün birçok okulda kütüphaneler mevcut. Her şehrimizde binlerce kitabın yer aldığı halk kütüphaneleri de bulunmaktadır. Kitap okuyan insan, hayatında bakış açısının değiştiğini, zihninde anlamlı bir dünyanın oluştuğunu zamanla görecektir."

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise fuara 250 yayınevinin katıldığını belirtti.

Okurların, fuara büyük bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Böcek, geçen yıl fuarı 303 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl bunun üzerine çıkacaklarını kaydetti.