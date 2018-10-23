9 küçükbaş hayvanı çalan 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 9 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde besici A.U., kendisine ait 9 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 4 küçükbaş hayvanı boş arazide bulurken, diğer 5 küçükbaşın O.G. ve Ş.M. tarafından çalındığı belirlendi. Hayvan hırsızlığı şüphelileri jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

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