"9. Leyla Gencer Şan Yarışması"nın finali yapıldı

Değerlendirmenin sonucunda, Gaetano Donizetti'nin "La Favorita" operasından "O mio Fernando" aryasını seslendiren mezzosoprano Ezgi Karakaya birinci, Anna-Doris Capitelli ikinci, Piotr Buszewski ise üçüncü oldu.

Renato Bruson'un başkanlığını yürüttüğü, Sascha Goetzel, David Gowland, Toni Gradsack, Prof. Yekta Kara, Christoph Seuferle ve Alberto Triola'dan oluşan jüri, performansların ardından değerlendirme yaptı.

Dünya opera sahnelerine pek çok önemli yıldızı kazandıran yarışmanın finalinde, Güney Kore'den So Young Park, İtalya'dan Sara Rossini ve Chiara Tirotta, Türkiye'den Selin Uzun, Ezgi Karakaya, Faik Mansuroğlu ve Doğukan Özkan, Polonya'dan Piotr Buszewski ve Almanya-İtalya'dan Anna-Doris Capitelli yarıştı.

Bu yıl 15 ülkeden 44 genç şancının arasından finale kalan 9 yarışmacının sahne aldığı etkinlik, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın final galası ve ödül töreni gerçekleştirildi.

- Halk ödülü ve 4 özel ödül

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi'nin de katkıda bulunduğu 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın birincisi 12 bin 500 avro, ikincisi 7 bin 500 avro, üçüncüsü ise 3 bin 500 avro ile ödüllendirildi.

La Scala Tiyatrosu Akademisi'nden üç aylık eğitim bursu kazandıran "La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü"nün Piotr Buszewski'ye gittiği gecede, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser verme şansı kazandıran "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü"nün sahibi de Ezgi Karakaya oldu.

Bu yıl ilk kez verilen "Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü"nü kazanan Doğukan Özkan, bu kurumun bir temsilinde rol alma şansını yakalarken, İngiliz Kraliyet Operası tarafından verilen "Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü"nün sahibi Faik Mansuroğlu ise kurumda katılacağı dört özel eğitim seansının yanı sıra seçmelere katılma hakkı elde etti.

Dinleyicilerin oylarıyla belirlenen "Leyla Gencer Halk Ödülü"nün sahibi Ezgi Karakaya, İstanbul Müzik Festivali'nin bir konserinde yer almaya hak kazandı.

