9. Malatya Film Festivali 15 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen basın toplantısında 15-19 Kasım tarihleri arasında bu yıl 9’uncusu düzenlenecek "Malatya Film Festivali" hakkında bilgiler verildi. Fatih'te bir otelde yapılan toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, sanatçılar Oktay Kaynarca ve Müfitcan Saçıntı katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya sinemaya yabancı değildir. Malatya güzel sinema oyuncuları çıkarmış bir ildir. Ben işin araç değil amaç boyutundayım. Sanatın, sanat için toplumdaki değerleri temayüz ettirmek için mi yapıldığını yoksa toplumun değerleri ile örtüşmeyen kendi egosunu tatmin etmek için mi yapılıyor, bunun ayrımını yapmak durumundayız. Biz sanatın toplumun özgür düşünebilmesi, değerlerini ortaya çıkarması için yapılmasından yanayız. Oynadığımız hayat sinemasında rollerimizin güzel olması lazım” dedi.

Festival direktörü yönetmen Haydar Işık ise, festival kapsamında yapılacak etkinliklerden söz etti. Işık, "Engelsiz sinemalar, kimsesiz çocuklar için ve sinemaya gönül vermiş ancak maddi imkanı olmayanlar için sinema eğitimi verilecek. Festivalin ilk günü set kurulacak ve çekilen filmleri izleyeceğiz. Ardından belki köye bir film gelir etkinliği ile ulaşımı zor olan köylere sinema götüreceğiz, film izleteceğiz. Ayrıca sinema atölyesi, huzurevi ve cezaevlerinde film gösterimleri olacak” dedi.