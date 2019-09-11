9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "9. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-19 Kasım'da gerçekleştirilen festivalde bu yıl "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması" yapılacak.

Festival kapsamında Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak ve sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. Festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride "En iyi Film" ödülü Kristal Kayısı ile 100 bin lira olarak belirlendi.

Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk (En İyi Film), Ulvi Saran Jüri Özel ve Türk Sinemasına Katkı ödülleri verilecek.

Bu yıl festival kapsamında daha önce kısa filmler için verilen ödül miktarları da artırıldı. Ulusal sinemaya katkı amacıyla festivalde "En İyi Kısa Film" için de Kristal Kayısı'nın yanı sıra 10 bin lira ödül de uygun görüldü. Yarışmada ikinci kısa film için 7 bin 500, üçüncü kısa film için de 5 bin lira ödül dağıtılacak.