9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Festivalin yönetmenliğini Haydar Işık'ın yaptığını belirten Gürkan, festivalin yenilik ve sürprizleriyle 9'uncu kez sinemaseverleri bir araya getireceğine işaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin de iş birliğiyle 15-19 Kasım'da düzenlenecek festivalin yönetmelikleri ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesinden yayınlandı.

Gürkan, festivalde "En İyi Film" için Kristal Kayısı Ödülü ile 100 bin lira verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), Türk Sinemasına Katkı Ödülleri de verilecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ödüllerini bu yıl artırarak en iyi kısa filme 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ve 'Kristal Kayısı' ödülü vereceğiz. Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak festival kapsamındaki etkinliklerin büyük kısmı Malatya halkına yönelik olacak. Bu konuda çok ciddi projeler hazırlandı ve çalışmaları devam ediyor."

