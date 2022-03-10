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9 Mart 2022 Survivor kim elendi? Survivor 9 Mart Çarşamba konseyde kimin adı çıktı?

10.03.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart 2022 Survivor All Star'da yeni bir eleme konseyi daha yapıldı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için Ünlüler-Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Zorlu bir mücadelenin ardından 9 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu. Üçüncü dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Oyunu kaybeden ünlüler takımı da 9 Mart Çarşamba akşamı bir eleme adayı çıkardı. İşte 9 Mart Çarşamba 2022 Survivor'a dair detaylar!

9 Mart 2022 Survivor kim elendi? Survivor 9 Mart Çarşamba konseyde kimin adı çıktı?

Survivor All Star 9 Mart Çarşamba akşamı 43. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı üçüncü dokunulmazlık oyunu oynadı. Mücadelenin ve hırsın hat safhada olduğu Survivor All Star, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Önce kadınların, sonra erkeklerin yarıştığı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belli oldu. Kaybeden takımda konseyde bir ismi yazmak zorunda kaldı. 9 Mart Çarşamba Survivor eleme konseyine dair detayları haberimizde işledik...

9 MART ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 9 Mart Çarşamba akşamı Ünlüler ve Gönüllüler zorlu bir parkurda ikinci dokunulmazlık oyununu oynadı. 9 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star'da kadınlar mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. İlk turu ünlüler takımının kadınları kazandı. Erkekler mücadelesinde de son ana kadar heyecan doruktaydı. Erkekler mücadelesini gönüllüler takımı kazandı ve böylelikle iki takım bayrak yarışına çıktı. Bayrak mücadelesinde gönüllüler takımı, ünlüler takımına büyük bir fark atarak oyunu gönüllüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı konseyde bir isim yazmak zorunda kaldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

9 Mart Çarşamba akşamı üçüncü eleme konseyi daha yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı konseyde bir ismi yazdı. Oy sıralamasında en fazla oy alarak üçüncü gitme adayı Mert oldu. Performans birincisi olan Batuhan dördüncü eleme adayını da belirledi. Erkek bir adayın gitmesini istediğini söyleyen Batuhan Karacakaya, son adayın Barış olması gerektiğini söyledi. Böylelikle dördüncü aday ise Barış oldu.

9 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 9 Mart Çarşamba akşamı elenen isim Birsen oldu. Survivor All Star hayallerine veda eden isim ünlüler takımından Birsen Bekgöz veda etmek zorunda kaldı.

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survivor Acun Ilıcalı
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