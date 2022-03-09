9 Mart Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Malatya, Bolu, İzmir, Muğla ve Kütahya gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 9 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 9 Mart Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

9 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.09 05:06:14 38.2888 38.8673 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.09 04:33:12 36.6028 28.2968 43.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.09 03:18:19 40.7123 27.5225 4.0 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.09 03:15:20 40.6798 27.4143 18.6 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.09 02:52:29 37.0227 28.4128 12.6 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 02:51:09 40.8025 31.5453 7.4 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.03.09 02:43:43 37.0198 28.3983 9.8 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 02:05:06 37.0283 28.4185 10.5 -.- 2.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 01:50:16 38.0623 27.4833 14.8 -.- 1.4 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel

2022.03.09 01:48:01 39.1265 29.0887 1.2 -.- 0.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp



