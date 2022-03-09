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9 Mart Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

09.03.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart Çarşamba deprem listesi haftanın üçüncü gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Malatya, Bolu, İzmir, Muğla ve Kütahya gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. 8 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 9 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

9 Mart Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Malatya, Bolu, İzmir, Muğla ve Kütahya gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 9 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 9 Mart Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

9 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.09 05:06:14 38.2888 38.8673 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.09 04:33:12 36.6028 28.2968 43.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.09 03:18:19 40.7123 27.5225 4.0 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.09 03:15:20 40.6798 27.4143 18.6 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.09 02:52:29 37.0227 28.4128 12.6 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.09 02:51:09 40.8025 31.5453 7.4 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.03.09 02:43:43 37.0198 28.3983 9.8 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.09 02:05:06 37.0283 28.4185 10.5 -.- 2.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.09 01:50:16 38.0623 27.4833 14.8 -.- 1.4 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.03.09 01:48:01 39.1265 29.0887 1.2 -.- 0.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Bolu İzmir Malatya
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