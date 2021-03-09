9 Mart EBA ders programı yayınlandı! İşte EBA TV ders saatleri

Eğitim Bilişim Ağı’ nın (EBA) resmi internet sitesi üzerinden derslerin yayın akışı ve ders saatlerinin yayınlanmasının ardından öğrenciler, 9 Mart EBA ders programını merak etmeye başladı. Öğrencilerin evden çalışma döneminde dersleri takip edebilmek için ihtiyaç duyduğu EBA ders programı yayınlandı. İşte 9 Mart EBA ders programı ve ders saatleri!

EBA DERS PROGRAMI

EBA DERS PROGRAMI İLKOKUL

EBA DERS PROGRAMI ORTAOKUL

EBA DERS PROGRAMI LİSE

EBA CANLI DERSE KATILMA

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.



