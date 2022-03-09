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9 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

09.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce şans oyunu severin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişinin sonucu bugün belli oldu. Şans Topu çekilişi her hafta belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Peki 9 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

9 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Saat 20.00'da başlayan Şans Topu çekilişinin sonucuna, haberimizde yer alan linke tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Şans Topu çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından takip ediliyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

9 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

9 Mart Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

Şans Topu çekiliş sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresine gidiniz. Şans Topu çekilişi bilindiği üzere 20.00'da başladı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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