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9 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2022 Çarşamba

09.03.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın üçüncü gününde de İstanbullular tarafından önceden önlem almak amacıyla araştırılmaya başlandı. İSKİ internet sitesinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak paylaşıyor. Peki 9 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 9 Mart 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

9 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) web sitesinde her gün güncel listeye yer veriyor. Bu kapsamda 9 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 9 Mart 2022 Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

9 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

9 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 MART 2022 ÇARŞAMBA


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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