TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "Türkiye'nin AB üyeliği önündeki siyasi engeller kaldırılmalı, öngörüden uzak ikircikli politikalardan vazgeçilmeli ve tüm aday ülkelere uygulanan kriterleri yerine getirdiği takdirde tam üye olacağına dair güçlü bir siyasi irade ortaya koyulmalıdır." dedi. Özdemir, TBMM AB Uyum Komisyonunun CHP'li üyeleriyle birlikte 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün gelinen aşamada AB'nin resmi aday ülkesi olan Türkiye'nin, evrensel kabul görmüş demokratik değerlerden, hukuk devleti ilkelerinden, hukukun üstünlüğünden ve bağımsız işleyen kurumsal yapılar olan Kopenhag Siyasi Kriterlerinden uzaklaştığını öne sürdü. 1948'den itibaren elde edilen ulusal ve uluslararası kazanımlarda da büyük geriye gidişler yaşandığını savunan Özdemir, "Muhalefet partisi milletvekilleri olarak, 9 Mayıs Avrupa günü vesilesiyle her iki tarafa da kişisel siyasi çıkarlardan uzak pozitif adım atmaları konusunda çağrıda bulunmayı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçları AK Partili Alkış: “Kılıçdaroğlu’nun sözleri demokratik siyaseti şiddetin dili ile öldürme girişimidir” 9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

Özdemir, AB ile ilişkiler konusunda Türkiye’nin atması gereken öncelikli adımları şöyle sıraladı: "AB'nin kurumsal düzeyde Türkiye'ye yönelttiği eleştiriler ve açıkladığı raporlarda altı çizilen demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kuvvetler ayrılığı gibi öncelikli alanlar ele alınmalı ve bu alanları kapsayan bir anayasal düzenleme ve reform süreci tekrar başlatılmalıdır. Bu alanlarda AB hukuksal mevzuatı ile uyumlaştıracak başlıkların açılmasına yönelik somut adımlar atılmalıdır. Bizzat Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül tarafından ocak ayında açıklanacağı ilan edilen Yargıda Reform Strateji Belgesi daha fazla geciktirilmeden açıklanmalı ve bu sürece muhalefet partileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları acilen dahil edilmelidir. Açıklanacak olan düzenlemeler de hızlıca TBMM gündemine alınmalıdır. Avrupa Birliği ile olan ilişkileri salt ticaret hacmine, ekonomik ilişkilere, vize serbestisi ve göçmen politikasına indirgenmekten uzaklaşılmalı, tam üyelik müzakerelerine odaklanılmalıdır.

Bütün vatandaşlarımızın beklentisi olan vize serbestisi hakkı için eksik bırakılan ve sürüncemede tutulan 5 kriterin gereği bir an önce yerine getirilmelidir." Avrupa Birliğinin de atması gereken adımlar olduğunu belirten Özdemir, 26 Mayıs’ta oluşacak olan Avrupa Parlamentosu kurumsal yapısının öncelikli konularından birisinin genişleme süreci ve Türkiye’nin üyeliği olması gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, "Türkiye'nin üyeliği önündeki siyasi engeller kaldırılmalı, öngörüden uzak ikircikli politikalardan vazgeçilmeli ve tüm aday ülkelere uygulanan kriterleri yerine getirdiği takdirde tam üye olacağına dair güçlü bir siyasi irade ortaya koyulmalıdır." dedi. Bu anlamda tam üyelik yolunda "Yargı ve Temel Haklar" başlıklı 23. ve "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı 24. fasılların öncelikli olarak açılmak üzere müzakere sürecinin canlandırılması gerektiğini dile getiren Özdemir, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve vize mutabakatı gibi spesifik alanlarda AB kurumları ile bürokratlar düzeyinde devam etmekte olan müzakere sürecinin neticelendirilmesi gerektiğini söyledi.