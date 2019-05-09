Avrupa Birliği (AB) Van Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında iftar programı düzenledi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile davetliler katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, merkezin Van'da kurulduğu 1 Nisan 2005'ten bu yana AB konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

AB'nin ortaklığıyla yürüttükleri merkezin 14 yılda çok güzel çalışmalara imza attığını belirten Takva, şöyle devam etti:

"Toplumun tüm kesimleriyle ortaklıklar gerçekleştiriyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz. Van TSO ile AB'nin hedefleri örtüşüyor. Van TSO olarak vizyonumuzu çoğulculuğa, barışa, sürdürülebilir kalkınmaya, serbest ve adil ticarete, insanları ve demokrasiyi güçlendirme yönünde biçimlendirmiş bulunuyoruz. Bunlar insanların ortak hedefleridir. Ortaklığını yürüttüğümüz AB ile yaptığımız her etkinlikte insan odaklı çalışmaların gayreti içinde oluyoruz. Bu nedenle AB Günü'nün, kamuoyu ile bir araya gelmek ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden canlandırmak için bir fırsat yarattığı bilinciyle Van'dan buna ses olmaya çalışıyoruz."