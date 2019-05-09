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9 Mayıs Avrupa Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

AB Van Bilgi Merkezi, ramazan ayına denk gelen 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında iftar programı gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Van Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında iftar programı düzenledi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile davetliler katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, merkezin Van'da kurulduğu 1 Nisan 2005'ten bu yana AB konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

AB'nin ortaklığıyla yürüttükleri merkezin 14 yılda çok güzel çalışmalara imza attığını belirten Takva, şöyle devam etti:

"Toplumun tüm kesimleriyle ortaklıklar gerçekleştiriyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz. Van TSO ile AB'nin hedefleri örtüşüyor. Van TSO olarak vizyonumuzu çoğulculuğa, barışa, sürdürülebilir kalkınmaya, serbest ve adil ticarete, insanları ve demokrasiyi güçlendirme yönünde biçimlendirmiş bulunuyoruz. Bunlar insanların ortak hedefleridir. Ortaklığını yürüttüğümüz AB ile yaptığımız her etkinlikte insan odaklı çalışmaların gayreti içinde oluyoruz. Bu nedenle AB Günü'nün, kamuoyu ile bir araya gelmek ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden canlandırmak için bir fırsat yarattığı bilinciyle Van'dan buna ses olmaya çalışıyoruz."

Türkiye ile AB'nin bölgede ortak menfaatlerinin bulunduğunu vurgulayan Takva, AB'nin stratejik açıdan ilgi duyduğu bir bölgede yer alması nedeniyle Türkiye'nin kilit oyuncu olduğuna dikkati çekti.

AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise 14 yıldan bu yana toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade ederek, tarladaki işçilere AB'nin tarım politikasını anlattıklarını, polislere de insan hakları ve demokrasi eğitimi verdiklerini kaydetti.

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9 mayıs ab günü iftar Van

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