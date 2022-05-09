9 Mayıs Avrupa Günü nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bundan tam 72 yıl önce tarihler 9 Mayıs 1950'yi gösterdiğinde Schuman Bildirisi’nin yayımlanması sonrası hem barış hem de istikrar için adımlar atılmaya başlandı. Peki 9 Mayıs Avrupa Günü nedir? Avrupa Günü neden ve nasıl kutlanır, tarihini hangi gelişmeden almıştır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ NEDİR?

Avrupa Günü, Schuman Günü olarak da bilinir.

Avrupa Birliği tarafından her sene 9 Mayıs'ta 1950 yılındaki Schuman Bildirgesi önerisini anmak için kutlanan Avrupa Günü, birliğe üye ülkelerde ulusal bayram statüsündedir.

AVRUPA GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Ulusal bayram statüsünde olan bu günün sembolü; Avrupa Birliği bayrağı ve simgesidir.

Avrupa Günü, Fransız ve Batı Almanya kömür ve çelik endüstrisinin birleştirilerek 1952'de Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ismiyle Avrupa Topluluğu'nun kurulmasını öneren beyanname olan Schuman Bildirgesine dayanır.

Avrupa Birliği, 1993'te kuruldu. 2008'den bu yana Avrupa Günü 9 Mayıs tarihinde tüm Avrupa'da kutlanmaya başlandı.

AVRUPA GÜNÜ TARİHİNİ HANGİ GELİŞMEDEN ALMIŞTIR?

1985'TE Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararlaştırılmıştır. Avrupa Günü, her yıl 9 Mayıs'ta hem üye ülkelerde hem de aday ve potansiyel aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

