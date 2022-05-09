HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

09.05.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta toplamda 3 defa gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin gerçekleştirileceği 9 Mayıs gününde araştırılıyor. Peki 9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, arama motorlarında araştırılıyor. Peki 9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

9 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Söz konusu çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyon boğanın etrafında horon oynuyorlardı... Kutlamada panik anları kameradaŞampiyon boğanın etrafında horon oynuyorlardı... Kutlamada panik anları kamerada
Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'
Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil almak isteyenlere kötü haber!

Otomobil almak isteyenlere kötü haber!

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

İlginizi Çekebilir

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.