9 Mayıs: Rusya II. Dünya Savaşı Zafer Günü'nün 75. yılını koronavirüs yüzünden sessiz kutluyor

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını mağlup ettiği ve 2. Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanırken bu sene sessiz geçiyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 75. yıl kutlamalarında askeri geçit töreni yapılamadı. Belarus'ta ise salgın, halkın sokaklara çıktığı kutlamalara engel olmadı.

Bu sabah Moskova sokakları bomboş ve sessizdi. Bu, her yıl 9 Mayıs'ta görmeye alıştığımız bir tablo değil. Çünkü her yıl 9 Mayıs'ta Rusya'da, binlerce Sovyet askerinin kuşatması sonrası Berlin'in düşüşü ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi büyük geçit törenleri ve gösterilerle kutlanıyor.

Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısında yapılan sessiz törende, Sonsuz Alev ve Adsız Asker Anıtı'na gül bıraktı. Bu sırada her yıl olduğu gibi Moskova sokaklarına çıkan binlerce kişi yoktu.

Cumartesi günü Rusya'da 10 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Her ne kadar her yıl 9 Mayıs'ta düzenlenen çok büyük kutlamaların Rusya için sembolik önemi büyük olsa da, bu yıl koronavirüs salgınının hızla büyümesi, kutlamalara engel oldu.