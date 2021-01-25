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9 metre yüksekten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı

25.01.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde fabrika inşaatının bahçe duvarında çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 9 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde fabrika inşaatının bahçe duvarında çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 9 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bahçe duvarında kalıp malzemelerini taşıyan Yusuf Ö. (22) bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 9 metre yüksekten beton zemine düşen talihsiz işçi ağır yaralandı.
Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı işçiye ilk müdahale yapıldı. Başında ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Yusuf Ö. tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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