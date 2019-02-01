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9 MİLYON TL'LİK HASARA NEDEN OLAN HORTUM MEZAR TAŞLARINI YERİNDEN SÖKMÜŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:01 | Son Güncelleme

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, önceki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afetinin tarım arazilerine 9 milyon TL’lik maddi hasara neden olurken, mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söktüğü ortaya çıktı.

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, önceki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afetinin tarım arazilerine 9 milyon TL’lik maddi hasara neden olurken, mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söktüğü ortaya çıktı.
Erdemli'de 30 Ocak akşamı meydana gelen fırtına ve hortum sonrasında Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip ilçe merkezi ve Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe, Türbe, Alata, Esenpınar ve Yüksek mahallede hortumun verdiği zararın ön hasar tespit çalışmasını tamamladı. Yapılan ön inceleme sonrasında 354 çiftçinin 577,5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 TL’lik hasarın oluştuğunu belirlendi.
Bu arada hortum nedeni ile ilçe genelinde tarım arazileri ve evlerde büyük hasarlar meydana gelirken, Alata Mezarlığı'nda ise bazı mezar taşları yerinden söktü. Mezarlığa gelen vatandaşlar mezar taşları ve ağaçların söküldüğü görüntü karşısında şaşkına döndü. Mezarlığına yakınının mezarını ziyarete gelen Hüseyin zorlu, "Hortum mezarlara dahi zarar vermiş. Ağaçları yıkmış ve olan mezarları kaldırmış. Çok kötü bir görüntüö dedi.
Öte yandan, Mersin Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Alata Mezarlığı'nda devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Hortum nedeniyle zarar gören mezarlar
-Zarar gören narenciye bahçesi
-Vatandaşlar hasar gören bahçelerinde çalışırken
-Mezarlıkta yıkılan ağaçların görüntüsü
-Hasar gören seraların görüntüsü
-Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tabelası
-Genel Görüntü

Süre:1'35" Boyut: 130 MB
Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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