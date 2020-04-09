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9 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 21:46 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 651. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 484 bin 398 lira devretti. İşte MPİ 9 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

9 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 24, 25, 26, 32 ve 47 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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