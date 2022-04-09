9 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 9 Nisan 2022 Cumartesi

9 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırma yapılıyor. 9 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı şans oyunları sevenler tarafından merak konusu oldu. Çekiliş sonucuna, haberimizin içeriğinden veya içerikte yer alan adresten ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

9 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21:30'da yapılacak. 9 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

6 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 5-29-44-59-64-89-26-53

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



