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  4. 9 Ocak Amerikan Basınından Özetler

9 Ocak Amerikan Basınından Özetler

09.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

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9 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerika ve İran’ın dün itibarıyla savaşın eşiğinden döndüğünü ancak savaşa yol açacak taleplerinden taviz vermeyen iki tarafın uzlaşması yolunda herhangi bir işaret olmadığını yazıyor. Gazete, İran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse düzenlediği saldırılardan sonra tarafların şimdilik beklemeye çekildiğini kaydediyor. Habere göre Başkan Trump, dünkü konuşmasında, Amerika’nın barışı kucaklamaya hazır olduğunu ve iki ülkenin ortak öncelikler üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Trump, bu gereksinimi yerine getirmek için bazı teşvikler sunmak yerine İran’a yönelik yeni yaptırımların devreye gireceğini ve İran tavrını değiştirene kadar yaptırımların devam edeceğini duyurdu, ancak yeni yaptırımlara ilişkin ayrıntı vermedi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise füze saldırılarının az hasara yol açması ve can kaybına neden olmamasına rağmen İran’ın tatmin olduğunu, ancak Amerika’nın bölgedeki askerlerini tamamen geri çekmek dahil tavrını değiştirmediği sürece barış sağlanamayacağını kaydetti. Hamaney, “Amerika’nın İran’a yönelik düşmanlığı geçici değil. Bu Amerika’nın doğasında var. Geri adım atıp ödün verdiğimizde Amerika’nın da düşmanlığa son vereceğini düşünmek büyük yanılgı olur,” dedi. Gazetenin görüş aldığı uzman Ariane Tabatabai, gerek Amerika gerekse İran’ın savaş istemediğini açıkça belirtmesinin sevindirici olduğunu, ancak tarafların taleplerinde diretmekle kalmadığını, aynı zamanda davranış biçimlerini değiştirmede de isteksiz olduğunu kaydediyor.

New York Times ise Çarşamba sabahı Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna International Havayolları’na ait Boeing 737 uçağının kalkıştan bir süre sonra alev alarak düşmesiyle ilgili az ayrıntı, ancak birçok teori olduğunu kaydediyor. Gazete, uluslararası uçak kazalarının nedenlerini belirlemenin bazen birkaç hükümetin katkısını gerektirmesi nedeniyle en iyi ihtimalle bir yıldan uzun sürdüğünü hatırlatıyor. Ancak Tahran semalarında neler olduğunu anlamak, İran ve Amerika arasında gerginliklerden ötürü daha da zor olacağa benziyor. Habere göre kazadan hemen sonra Ukrayna ve İran’dan çelişkili açıklamalar geldi. Ukrayna’nın İran Büyükelçiliği, roket saldırısı ya da terör olasılığının söz konusu olmadığını kaydetti. Ancak bu açıklama daha sonra büyükelçiliğin internet sitesinden kaldırıldı ve yerine kazaya ilişkin bazı sonuçlar çıkarmak için henüz erken olduğu ifadesi paylaşıldı. Ukraynalı uzmanların soruşturma başlatmak ve cenazeleri teslim almak için Tahran’a gideceklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise ne olduğuna ilişkin her türlü senaryonun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gazete, bu belirsizliğin, kazada düşen Boeing 737 NG tipi yolcu uçaklarının ağırlıklı olarak kullanıldığı sivil havacılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. Bu durum aynı zamanda Endonezya ve Etiyopya’daki kazalardan sonra 737 MAX tipi uçaklarının uçuşuna hala izin verilmeyen Boeing açısından da son derece olumsuz bir tablo sergiliyor. Öte yandan Tahran’daki kazanın zamanlaması da İran’ın Irak’taki Amerikan hedeflerini vurmasından hemen sonra meydana gelmesi açısından şüphe uyandırdı. Amerikan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun eski direktörlerinden Peter Goelz kazayı soruşturanların saldırı düşüncesini öncelik sırasının en üstüne alması gerektiğini kaydederken İran, kazanın askeri bir eylemin sonucu olmadığının altını çiziyor.

Wall Street Journal ise Hong Kong’daki protestoların Tayvan’daki yankılarına ilişkin habere yer veriyor. Gazete, Hong Kong’daki sosyal çalkantıların Çin karşıtı direnişi Tayvan cephesinde de pekiştirmeye başladığını kaydediyor. Habere göre Pekin Hükümeti’nin müdahaleci tavrına yönelik protesto eylemleri, Tayvan’da son zamanlarda sempati toplamaya başladı. Otonom bir ada olan Tayvan, Amerika’nın silah satışlarıyla ve resmi olmayan siyasi bağlarıyla desteklediği, Pekin’inse üzerinde hak iddia ettiği bir gerginlik odağı. Tayvan’da Hong Kong’a beslenen sempati, Çin’den bağımsız olarak Tayvan kimliğini savunan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in elini güçlendiriyor. Bu Cumartesi günü yapılacak genel seçimlerde yeniden seçilmek için yarışa girecek olan Tayvan’ın kadın devlet başkanı Ing-wen, seçim kampanyası sırasında Hong Kong’a açıkça destek verdi ve hükümetini, Çin’in otoriter baskıcı rejimine karşı siper olarak niteledi. Tayvan Devlet Başkanı, seçimlerin demokrasiyi savunmakla ekonomik çıkar elde etmek için Pekin’e boyun eğmek arasında bir tercih olacağını savunuyor.

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