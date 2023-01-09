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  4. 9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

09.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bugün 08.57 sıralarında deprem oldu. Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 derinliği ise 7.9 km olarak ölçüldü. Son depremler bilgisi AFAD (Afet ve Acil Durum) ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Son depremler bilgisi araştırılıyor. Elazığ depreminden önce bugün 07.12 sıralarında Ege Denizi, Muğla, Datça'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6 derinliği ise 6.94 km olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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