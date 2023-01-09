9 Ocak Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Son depremler bilgisi araştırılıyor. Elazığ depreminden önce bugün 07.12 sıralarında Ege Denizi, Muğla, Datça'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6 derinliği ise 6.94 km olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ





