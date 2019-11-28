HABER

9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev aldı. Şoförün durumu erken fark etmesi ile öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim gören öğrencileri akşam Ketenciler ve Kızılca köylerine götüren Ramazan Yener idaresindeki minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup 9 öğrenciyi minibüsten indirdi. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü.

Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, savcılık soruşturma başlattı.

(İHA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Köyde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldiKöyde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldi
Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettiLiseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Kdz. Ereğli öğrenci servisi yangın

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktorlar 'öldü' diyerek bıraktı, 19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Dehşete düşüren şiddet görüntüleri! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Apseli dişi çekip ölüme neden olduğu iddia edilen 'sahte diş hekimi' tutuklandı

Diş apsesi ölümünde flaş gelişme!

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Instagram çöktü mü? Facebook çöktü mü?

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu!

2 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

2 yıldır kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yüzü asitle yakılan Berfin'den mütalaa tepkisi: Benim yerimde kızınız olsaydı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.