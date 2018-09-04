HABER

9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında görev yaptığı sırada iddiaya göre, 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen Ali Arslan Aygün tutuklandı.

9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen tutuklandı

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında görev yaptığı sırada iddiaya göre, 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen Ali Arslan Aygün tutuklandı.
Olay 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapan sınıf öğretmeni Ali Arslan Aygün, aynı yıl emekli oldu. Geçtiğimiz yıl emekli öğretmen Aygün hakkında, görev yaptığı yıl 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren soruşturma sonrası emekli öğretmen Aygün Eskişehir'de gözaltına alınıp tutuklandı. Ali Arslan Aygün ile ilgili davanın ilk duruşmasının 15 Eylül'de Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kuştepe'de genel asayiş denetimi yapıldıKuştepe'de genel asayiş denetimi yapıldı
Halil, 13 günlük yaşam savaşını kaybettiHalil, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık

Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık

Samsun'da kadınlar tuvaletinde genç kızı dikizleyen sapık suçüstü yakalandı!

Samsun'da kadınlar tuvaletinde genç kızı dikizleyen sapık suçüstü yakalandı!

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.