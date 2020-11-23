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9 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

23.11.2020 07:03 | Son Güncelleme:
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9 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 9 saatlik sokak kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın ilk saatinde polis ekiplerinin araçlardan anons yaptığı İstiklal Caddesi ve çevresi bir hayli yoğundu.

Son anda paket servis için sıraya girenler de vardı.

paket ervıs

Sokaklar ancak ilerleyen saatlerde sessizliğe büründü.

halı

Ankara'da ise denetimler Kızılay Meydanı'nda yoğunlaştı.

Tüm Türkiye'de polis, keyfi sokağa çıkanları engellemek ve kısıtlamaları denetlemek için kontrol noktaları oluşturdu.
Bundan sonraki hafta sonları da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.


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