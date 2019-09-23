HABER

"9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:31 | Son Güncelleme

"Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "12 Öfkeli" adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirdi.

Sanat hayatına kattığı değerden dolayı annesine ve babasına teşekkür eden Alışık, "Onlar yüreğimizde farklı bir şekilde yer etmişler. Bize hayat ve sanatla ilgili çok şey bıraktılar. Bize inançlı, yürekli ve dirençli olmayı öğrettiler. Biz onları sevgi ve özlemle anıyoruz." dedi.

Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Olcay Poyraz'a takdim eden Alışık, Poyraz'ın sanat yaşamında birçok alana değer katan bir tiyatrocu olduğunu belirtti.

- Ödül alan oyuncular

Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin, oyuncu ve yönetmen Cem Emüler ve oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Erhan Gökgücü yer aldı.

Törende, "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "12 Öfkeli" adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü.

Komedi ve müzikal dalında "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"nü Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Cimri" isimli oyundaki rolüyle Eda Aydınlı, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"nü ise yine aynı oyundaki performansıyla Mustafa Kurt aldı.

Bu yıl "Onur Ödülü" ise Ömer Atilla Sav'a takdim edildi.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!
GÜNCELLEME - Adana'daki "provokasyon" operasyonuGÜNCELLEME - Adana'daki "provokasyon" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri"

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.