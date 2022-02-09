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9 Şubat Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

09.02.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Şubat Çarşamba deprem listesi haftanın üçüncü gününde bazı illerimizde meydana gelen depremler dolayısıyla sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bolu, ve Akdeniz'de 9 Şubat Çarşamba günü deprem meydana geldi. Öte yandan Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Şubat Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Şubat Çarşamba günü Bolu, Akdeniz gibi deprem meydana geldi. Bu illerde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, 9 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 9 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.09 01:06:30 40.3473 30.7977 8.4 -.- 1.9 -.- KAYALIDERE-GOYNUK (BOLU)

2022.02.09 03:46:14 36.9617 27.9393 2.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

8 Şubat deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

8 Şubat deprem mi oldu?

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deprem kandilli rasathanesi
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