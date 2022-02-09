9 Şubat Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Şubat Çarşamba günü Bolu, Akdeniz gibi deprem meydana geldi. Bu illerde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, 9 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 9 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
2022.02.09 01:06:30 40.3473 30.7977 8.4 -.- 1.9 -.- KAYALIDERE-GOYNUK (BOLU)
2022.02.09 03:46:14 36.9617 27.9393 2.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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